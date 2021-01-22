Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре

Следователи организовали проверку по факту пожара в супермаркете в Краснодаре, где погиб один человек. Об этом заявили «РИА Новости» в Следственном управлении Следственного комитета России по региону в пятницу, 22 января.

«На месте работает следователь, организована проверка», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Изначально сообщалось, что ЧП произошло на цветочном рынке Краснодара ранее в пятницу, позже В МЧС заявили, что это был супермаркет. В помещении разгерметизировался газовый баллон. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м.

Из помещения эвакуировали около 100 человек.

В результате возгорания погиб один человек. Двое пострадали, их доставили в краевую больницу.

Огонь удалось потушить в 21:56 мск.