Пожар в торговом помещении в Краснодаре потушили

Спасатели ликвидировали пожар в супермаркете в Краснодаре, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России в пятницу, 22 января.

«В 21:21 пожар локализован, в 21.56 полностью ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре площадью 150 квадратных метров поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 20:26. Из здания были эвакуировали порядка 100 человек.

Экстренные службы отмечали, что на цветочном рынке в Краснодаре разгерметизировался газовый баллон. Из-за этого произошел взрыв и начался пожар.

Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин заявил, что в результате ЧП погиб один человек, двое пострадали, они направлены в краевую клиническую больницу в Краснодаре.