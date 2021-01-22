Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID
Мир
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Общество
Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию

Пожар в торговом помещении в Краснодаре потушили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели ликвидировали пожар в супермаркете в Краснодаре, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России в пятницу, 22 января.

«В 21:21 пожар локализован, в 21.56 полностью ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре площадью 150 квадратных метров поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 20:26. Из здания были эвакуировали порядка 100 человек.

Экстренные службы отмечали, что на цветочном рынке в Краснодаре разгерметизировался газовый баллон. Из-за этого произошел взрыв и начался пожар.

Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин заявил, что в результате ЧП погиб один человек, двое пострадали, они направлены в краевую клиническую больницу в Краснодаре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021