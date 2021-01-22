США заявили в ООН о внедрении российских журналистов в Белоруссию

США обеспокоены желанием России вмешаться в ситуацию в Белоруссии и наблюдают за тем, как Россия «внедрила» своих журналистов в белорусские государственные СМИ. Об этом в пятницу, 22 января, заявил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс на неофициальной встрече СБ ООН по теме свободы СМИ в Белоруссии.

«Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены желанием России вмешаться… Мы внимательно следим за действиями России, в том числе за внедрением ее журналистов из контролируемых государством российских СМИ в белорусские государственные издания», — цитирует Миллса «РИА Новости».

Он отметил, что «российские специалисты заменили белорусских журналистов и технический персонал в этих изданиях».

По словам Миллса, США призывают правительство Белоруссии немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу.

Журналисты белорусских государственных СМИ стали массово увольняться после прошедших в стране в августе 2020 года президентских выборов, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что эти сотрудники СМИ заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, они «хайпанули».

Кроме того, Лукашенко сообщал, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, «как они работают».

В декабре белорусский интернет-ресурс TUT.BY лишился статуса СМИ. В октябре решением суда Центрального района Минска информационный канал Telegram NEXTA Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими.

18 сентября министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.