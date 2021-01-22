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В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для переболевших COVID-19

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Переболевшие COVID-19 россияне могут не делать прививку от коронавируса как минимум до осени 2021 года, сообщил 22 января заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Перенесшие коронавирусную инфекцию могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени», — сказал он в эфире телеканала «Доктор».

Горелов также отметил, что если антитела после перенесенного коронавируса исчезли — это не повод для волнения. По его словам, на антитела не следует ориентироваться. «Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая, поэтому, если мы когда-то встречались с этим возбудителем, мы помним о нем всю оставшуюся жизнь. Если исчезли антитела после перенесенной коронавирусной инфекции, оснований для волнения нет — организм о встрече с этим коронавирусом не забудет», — добавил Горелов.

Эксперт Роспотребнадзора также уточнил, что антитела вырабатываются не ранее чем через 32–45 дней после вакцинации, а максимальное количество — через четыре инкубационных периода, то есть 56 дней.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре отметили тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, однако при этом, сообщили в ведомстве, всё еще возможны незначительные подъемы заболеваемости.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе Натальи Пшеничной, говорить о победе над инфекцией пока рано, передает «Газета.ру».

20 января в Центре имени Гамалеи, разработчике первой в мире вакцины от коронавируса, рассказали, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител выше, чем у переболевших COVID-19.

Именно вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция, подчеркнули в центре.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией от COVID-19.

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