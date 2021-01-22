Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Джонсон назвал новый британский штамм коронавируса более смертельным
Мир
Лашета утвердили главой германской партии ХДС
Мир
В ООН предупредили о риске раскола в мире из-за вакцин от COVID-19
Общество
В Москве завершили реставрацию памятника Суворову
Экономика
Россия разрешила ввоз томатов и яблок с нескольких предприятий Азербайджана
Интернет
Тысячи украденных логинов и паролей оказались доступны в поиске Google
Туризм
Кипр откроет въезд для туристов из всех стран с 1 марта
Мир
Песков заявил об отсутствии у РФ приглашений на саммит G7 в Британии
Общество
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за тумана

Биатлонист Логинов рассказал о причине слез после победы в гонке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский биатлонист Александр Логинов 22 января объяснил слезы после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Генеральная диспозиция: что биатлонисты покажут в Антхольце
Этап Кубка мира перед чемпионатом мира станет контрольным зачетом для сборной России

Он признался, что эмоциональная реакция связана со смертью отца, пишет «Газета.ру».

«Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Это была его радость. Я думаю, что он очень рад этой победе. Прошу прощения, я не готов сейчас», — приводит газета «Спорт-Экспресс» слова Логинова.

После этой реплики биатлонист попрощался с корреспондентом и покинул микст-зону.

Ранее в этот же день Логинов за 48 минут и 48,1 секунды преодолел трассу без промахов на четырех огневых рубежах и завоевал золотую медаль.

На прошлой неделе российская женская сборная стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В составе сборной в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021