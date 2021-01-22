Биатлонист Логинов рассказал о причине слез после победы в гонке

Российский биатлонист Александр Логинов 22 января объяснил слезы после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Он признался, что эмоциональная реакция связана со смертью отца, пишет «Газета.ру».

«Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Это была его радость. Я думаю, что он очень рад этой победе. Прошу прощения, я не готов сейчас», — приводит газета «Спорт-Экспресс» слова Логинова.

После этой реплики биатлонист попрощался с корреспондентом и покинул микст-зону.

Ранее в этот же день Логинов за 48 минут и 48,1 секунды преодолел трассу без промахов на четырех огневых рубежах и завоевал золотую медаль.

На прошлой неделе российская женская сборная стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В составе сборной в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.