Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, этап соревнований состоялся 22 января.
Его результат составил 48 минут 48,1 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха, сообщает газета «Спорт-Экспресс».
Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе, пишет «Газета.ру».
Медаль Логинова стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.
На прошлой неделе российская женская сборная стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В составе сборной в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.
10 января сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла команда Норвегии, уступившая россиянам 0,7 секунды на финише. Третьими пришли французы, проигравшие более 12 секунд.