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Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
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Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, этап соревнований состоялся 22 января.

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Его результат составил 48 минут 48,1 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе, пишет «Газета.ру».

Медаль Логинова стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

На прошлой неделе российская женская сборная стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. В составе сборной в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.

10 января сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла команда Норвегии, уступившая россиянам 0,7 секунды на финише. Третьими пришли французы, проигравшие более 12 секунд.

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