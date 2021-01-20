Генеральная диспозиция: что биатлонисты покажут в Антхольце

До чемпионата мира в словенской Поклюке остается все меньше времени. Седьмой этап Кубка мира в итальянском Антхольце станет по мнению большинства экспертов экзаменом на готовность для российских биатлонистов перед ЧМ. Пока что выступают спортсмены на среднем уровне и результаты скорее спорные и неоднозначные, чем успешные. Но ряд изменений в составе и желание тренерского штаба попробовать новые силы все же вселяют оптимизм.

Опасные гонки

На седьмом этапе необычный набор гонок — по две индивидуальные, масс-старт и эстафеты. Как правило, россиянам тяжело даются трассы с четырьмя огневыми рубежами и контактные заезды с общего старта. Поэтому в личных соревнованиях бороться за высокие места будет тяжело, особенно если учитывать не самое лучшее состояние наших лидеров.

— Индивидуальная гонка — это такой классический биатлон в его первозданном виде, — напомнила «Известиям» двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, — Здесь работа на рубеже будет очень весомым компонентом в борьбе за победу, поэтому пожелаю ребятам реализации своего потенциала, уверенности в себе.

В том же масс-старте на прошлом этапе были большие надежды на Эдуарда Латыпова, который показал себя уверенным финишером. Но катастрофические семь промахов отправили его на предпоследнее место. И ладно бы спортсмен сделал выводы из этой ситуации, но у себя в инстаграме он подписал фотографию из Оберхофа словами «хорошие личные гонки». Любопытная формулировка, если учесть, что ни в одном из других стартов в топ-10 Латыпов также не попал.

Интересно будет посмотреть на длинной дистанции и на Александра Логинова — масс-старт на прошлом этапе КМ он пропустил из-за проблем со здоровьем. Анна Богалий пожелала чемпиону мира здоровья и выразила надежду, что сборники в Антерсельве прибавят.

— Еще есть время все исправить, — считает Богалий. — Уже в последней гонке с общего старта мы видели прогресс от ребят. Хотелось бы, конечно, чтобы мы выступали в масс-старте большим числом участников, но здесь уже кто на что наработал. В преддверии ЧМ российская сборная должна укреплять свои позиции. Если что-то не получается и есть вопросы к спортсменам, думаю, прежде всего, они задают их сами себе. В отсутствии желания я точно никого сейчас не упрекну.

У девушек ситуация в плане стрельбы и претензий на медали в личных гонках еще сложнее, поэтому заранее на что-то рассчитывать точно не приходится. Реальная задача для Светланы Мироновой и других россиянок попасть в топ-15, чтобы улучшить как личное положение в Кубке мира, так и общекомандное.

Спорные замены

После неоднозначных результатов Оберхофа руководство сборной решилось на перемены. Евгения Павлова которая сама выражала сомнения в своей физической готовности, в команде остается. Как и Кирилл Стрельцов с Антоном Бабиковым. Они в основном списке, правда до конца еще не ясно, дадут ли им возможность выйти на старт. А вот вместо Натальи Гербуловой позвали с Кубка IBU Татьяну Акимову. Решение логичное — Татьяна в минувшие выходные выиграла две личные гонки, поучаствовала в золотой эстафете резервной команды. Вернули и Ирину Казакевич, которая здорово начала в первых осенних стартах, но быстро сникла зимой. Но самое загадочное — это приглашение Ольги Мощенковой, которая не то, что не готова к Кубку мира, даже не кубке IBU выступает неважно. Спорная ситуация и с приглашением Ильи Гаврилова.

Возможно, дело в логистике при подготовке к главным турнирам. Гаврилов и Мощенкова числятся в резерве и на старт выходить по идее не должны, разве что на замену кому-то из заболевших (либо проваливших тест на коронавирус). На кубке IBU тем временем вторая сборная готовится к чемпионату Европы, а Илья с Ольгой, судя по всему, поедут на этапы Кубка России.

— Проверка резерва и так частично происходила, это нормальный процесс, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков. — Тренерскому штабу виднее, лично я считаю весьма неплохо, что мы увидим новые лица как в мужской, так и в женской команде. Шансы надо давать по возможности всем сборникам, но основной акцент нужно сделать на работу с основной перед чемпионатом мира. Все будут тщательно готовиться к этому турниру, использовать высокогорье. И россиянам нужно правильно спланировать свою подготовку к ЧМ.

Любопытно будет посмотреть и на развитие ситуации с Игорем Малиновским. Один из самых перспективных российских юниоров последних лет теряет позиции, он нуждается в поддержке и стартах, пусть не на Кубке мира, но на кубке IBU. Вероятно, ему дадут шанс и посмотрят на Игоря в плане возможности отправить его на тот же ЧЕ.

Без резерва

Главной надеждой на этом этапе, как, впрочем, почти на каждом для нас будут эстафеты. Если с мужской заявкой все более-менее понятно, то вот у девушек кроме Светланы Мироновой по сути рассчитывать вообще не на кого. Да и та же Светлана часто допускает фатальные ошибки и выходит на старты не в оптимальном состоянии.

— У норвежцев или французов если не идет гонка у лидеров, всегда есть кому поддержать эстафету из второго эшелона, — продолжил Чепиков. — Если не Йоханнес Бе, то Тарьей или Легрейд. Они все достаточно ровно выступают. У нас же есть явные лидеры, но совершенно некому их поддержать в случае какой-то непредвиденной ситуации, ошибок на рубеже. Хочется видеть мощную внутреннюю конкуренцию, более ровные команды, чтобы как минимум 3-4 человека попадали стабильно в 30-ку лучших. Но пока, видимо, еще не время. Новый тренерский штаб, новые ребята. Результат не приходит за полгода, нужно подождать, чтобы команда перешла на следующий уровень.

Прошлый этап КМ по-настоящему успешным назвать нельзя, добавил Чепиков — все-таки ни одной медали после смешанной эстафеты в Оберхофе наши так и не завоевали. При этом двукратный чемпион мира предлагает не драматизировать и надеется на достойное выступление сборной как в Италии на этой неделе, так и в Словении на ЧМ в феврале.

— Хотелось бы увидеть все-таки медали в Антхольце, чтобы ребята обрели уверенность перед Поклюкой и команда воодушевленно готовилась к ЧМ, — заключил эксперт. — Оптимизм уже есть, видны лидеры. В мужской сборной это Елисеев и Логинов, у девушек Миронова показывает неплохие результаты. Лыжный ход сейчас неплохой, есть вопросы по стрельбе, но ничего катастрофичного, рабочая ситуация.

Чемпионат мира в Словении пройдет с 11 по 21 февраля.