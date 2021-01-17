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Женская сборная РФ по биатлону победила в эстафете на первом этапе Кубка IBU

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Российская женская сборная стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщил в воскресенье, 17 января, Союз биатлонистов России.

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Соревнования проходят в германском Арбере.

В составе сборной в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова.

Второе место заняла сборная Швеции, третье — команда Германии.

В этот день состоится и мужская эстафетная гонка.

Первый этап выиграла француженка Камилла Бене. Валерия Васнецова не очень хорошо стреляла и уступила около 15 секунд.

На втором этапе Анастасия Гореева вывела сборную России вперед. Анастасия Шевченко ни разу не промахнулась и обеспечила солидный отрыв для бежавшей четвертый этап Татьяны Акимовой, которая уверенно провела свой этап и довела сборную России до победы, информирует WCBiathlon.

Двумя днями ранее сообщалось, что российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере.

На прошлой неделе сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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