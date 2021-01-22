В Крыму заявили о готовности принять Кравчука на полуострове

Первый президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить Крым, и на полуострове готовы его принять. Об этом заявил 22 января глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», — сказал Гемпель в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что крымская сторона готова принять Кравчука на официальном уровне.

«Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», — добавил Гемпель.

Ранее в этот же день Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове. Он отметил, что поездка не принесла бы ему удовлетворения, а этот визит Москва бы не оценила положительно.

На прошлой неделе Кравчук заявил, что Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма и решить все противоречия. Он пояснил, что урегулирования конфликтов позволят добиться переговоры и компромиссы.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.