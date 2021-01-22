Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Похищенные во время Второй мировой войны иконы вернули Русской православной церкви
Общество
Путин внес в Госдуму законопроекты о приоритете Конституции в ряде кодексов
Общество
Принятие закона о статусе апартаментов позволит регистрироваться в них
Мир
Словакия и IIHF начали обсуждать проведение ЧМ по хоккею в Братиславе
Армия
Путин обсудил с Совбезом стратегическую стабильность и контроль над вооружениями
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Общество
В России сформируют кадровый резерв специалистов по воспитательной работе
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС

В Крыму заявили о готовности принять Кравчука на полуострове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить Крым, и на полуострове готовы его принять. Об этом заявил 22 января глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», — сказал Гемпель в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что крымская сторона готова принять Кравчука на официальном уровне.

«Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», — добавил Гемпель.

Ранее в этот же день Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове. Он отметил, что поездка не принесла бы ему удовлетворения, а этот визит Москва бы не оценила положительно.

На прошлой неделе Кравчук заявил, что Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма и решить все противоречия. Он пояснил, что урегулирования конфликтов позволят добиться переговоры и компромиссы.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021