Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове.

«Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко», —отметил политик в интервью телеканалу «Крым24» в пятницу, 22 января.

При этом, по мнению Кравчука, поездка не принесла бы ему удовлетворение. Также он выразил уверенность, что его путешествие в Крым не было бы позитивно оценено Москвой.

14 января Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры по Крыму для разрешения противоречий между государствами.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.