На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму

Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма и решить все противоречия. Об этом в четверг, 14 января, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он пояснил, что урегулирования конфликтов позволят добиться переговоры и компромиссы.

«Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», — сказал политик в эфире радиостанции НСН.

По словам Кравчука, стороны не могут прийти к решению конфликта в Донбассе на протяжении семи лет. При этом политик допустил, что Украина не всегда бывает права, однако она готова идти на компромиссы. Диктат и обвинения она принимать не намерена, подчеркнул экс-президент.

Он напомнил, что в мире не признают добровольное воссоединение Крыма с Россией и Москва должна «ответить за это».

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств по урегулированию конфликта в Донбассе, но якобы из-за России она откладывается.

12 января в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.