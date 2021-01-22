Эксперт назвал способ защититься от телефонных мошенников

Большая часть телефонных звонков, поступающих россиянам, — от мошенников и рекламщиков, поэтому к любому входящему вызову надо относиться осторожно и с пониманием. Об этом в пятницу, 22 января, в комментарии телеканалу РЕН ТВ заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Соответственно, и общаться не стоит. Максимум — выслушать и положить трубку», — посоветовал он.

По словам Ульянова, по завершении «разговора» можно связаться с сотрудниками реальной организации, от которой представлялись мошенники.

Аферисты специально давят на своих жертв для того, чтобы те чувствовали себя некомфортно и захотели поскорее решить проблему. В ряде случаев мошенники используют новостную повестку, перемешивая ее с ложью.

«Поэтому в методах социальной инженерии очень важно для мошенников: первое — доверие, второе — располагать какой-то информацией о потенциальной жертве», — объяснил он.

Мошенники пользуются утечками личных данных пользователей из госструктур и коммерческих организаций, в итоге им легче обмануть собеседника, так как они обладают личной информацией о нем, указал Ульянов.

Ранее в этот день МВД России призвало граждан к бдительности в связи с активностью телефонных мошенников, о которых предупреждал Центральный банк. Как сообщил регулятор, телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и сообщая о возбуждении уголовного дела по заявлению Банка России.