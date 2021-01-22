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МВД назвало способы распознать телефонных мошенников

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МВД России призывает граждан к бдительности в связи с активностью телефонных мошенников, о которых ранее предупреждал Центральный банк. Соответствующее заявление в пятницу, 22 января, опубликовано на сайте министерства.

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Как отмечается, в последнее время клиенты банков всё чаще подвергаются психологическому воздействию со стороны телефонных аферистов. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

«Получая обманным путем персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, аферисты используют их для хищения сбережений со счетов граждан», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД Ирины Волк.

В ведомстве подчеркнули, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на его почтовый адрес направляется повестка о вызове в полицию. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело — это злоумышленник, добавили в МВД.

«Уважаемые граждане, если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, свяжитесь с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточните, действительно ли он проходит там службу. Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах», — заключила Волк.

Ранее в пятницу о новой схеме телефонного мошенничества предупредили в ЦБ РФ.

21 января в Санкт-Петербурге жертвой телефонных мошенников стала 73-летняя жительница Красносельского района. Она лишилась более 1 млн рублей.

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