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Песков оценил предложение РКН штрафовать соцсети за призыв к участию в акциях

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Предложения Роскомнадзора штрафовать TikTok и другие социальные сети за призыв к участию в незаконных акциях абсолютно оправданны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, справедливо ли считать социальную сеть политической платформой.

«Послушайте, площадки, очевидно, используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях. В этом плане, безусловно, абсолютно оправданно звучат предложения по примеру Роскомнадзора, что за подобные действия эти социальные сети могут штрафовать соответствующим образом в соответствии с нашим законом», — сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу, 22 января.

Уточняя позицию Кремля по этому поводу, Песков подчеркнул, что позиция может быть только одна — «позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее».

Накануне, 20 января, стало известно, что Роскомнадзор направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требования пресекать вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соцсеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может угрожать здоровью и жизни несовершеннолетних.

Роскомнадзор также потребовал от социальной сети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних участвовать в незаконных протестных акциях.

Кроме того, ведомство требует от всех социальных сетей, СМИ и информационных ресурсов не допускать распространения подобной противоправной информации.

21 января в Генеральной прокуратуре РФ потребовали ограничить доступ к сайтам, где публикуются призывы к участию в незаконных акциях 23 января.

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