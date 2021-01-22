Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free
Мир
В США предъявили обвинения более чем 120 людям после беспорядков в Вашингтоне
Общество
ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики
Общество
«Таврида» стала трассой федерального значения
Интернет
Центр кибербезопасности РФ предупредил об угрозе атак со стороны США
Армия
Россия поставит Мьянме ЗРК «Панцирь-С1» и беспилотники
Общество
В Каширском тоннеле в Москве проведут капитальный ремонт
Мир
Кабмин Японии опроверг сообщения о переносе Олимпиады
Политика
В Совфеде допустили продление ДСНВ до истечения его срока

Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство продлило срок действия пилотного проекта по tax free до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 22 января, сообщается на сайте кабмина.

Из России с подарком: оборот в магазинах с tax free вырос на 16%
Иностранные туристы сэкономили почти 2 млрд рублей

«Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года. Такое решение закреплено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации.

Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Система возврата налога распространяется на технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Tax free yже действует в отношении подакцизных товаров, в частности, алкоголь и табак.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы проекта стартовал 10 апреля 2018-го в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу – 2018: tax free стал доступен в городах-организаторах турнира. В декабре 2019 года действующий на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил действие пилотного проекта еще на три региона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021