Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free

Российское правительство продлило срок действия пилотного проекта по tax free до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 22 января, сообщается на сайте кабмина.

«Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года. Такое решение закреплено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации.

Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Система возврата налога распространяется на технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Tax free yже действует в отношении подакцизных товаров, в частности, алкоголь и табак.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы проекта стартовал 10 апреля 2018-го в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу – 2018: tax free стал доступен в городах-организаторах турнира. В декабре 2019 года действующий на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил действие пилотного проекта еще на три региона.