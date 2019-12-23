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Медведев распространил эксперимент tax free еще на три региона

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС.

«Сейчас я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К тринадцати регионам, где это всё действует, добавятся еще три: это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края», — заявил российский премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

Из России с подарком: оборот в магазинах с tax free вырос на 16%
Иностранные туристы сэкономили почти 2 млрд рублей

11 декабря в пресс-службе Минпромторга сообщили, что за девять месяцев 2019 года объем покупок иностранцами в российских магазинах с системой tax free вырос на 16%. Так, с января по сентябрь иностранные туристы совершили покупки в магазинах tax free на сумму 9,3 млрд рублей. Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года (с апреля по декабрь).

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы стартовал с 10 апреля 2018-го в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу – 2018: tax free стал доступен в городах-организаторах мундиаля.

Сейчас воспользоваться услугой можно на территории 16 субъектов России. В перспективе система tax free будет распространена по всей стране.

Вернуть себе НДС с товаров могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для этого иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить на них чек.

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