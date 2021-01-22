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Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в ООН
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Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в ООН

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Попытки вынести тему Белоруссии на обсуждение в Совете безопасности ООН политизированы и не имеют отношения к работе Совбеза организации. Об этом 22 января заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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«Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз <…> Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы», — приводит его слова ТАСС.

22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США состоится неформальная встреча Совета Безопасности ООН с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу Небензи с Тихановской. По его словам, это была не личная встреча, она прошла в рамках мероприятия, на котором присутствовала Тихановская. Песков подчеркнул, что позиция российских властей по поводу нежелания вступать в диалог с белорусской оппозицией осталась без изменений.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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