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Россия и Белоруссия выступят на неформальной встрече СБ ООН

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Представители России и Белоруссии примут участие в неформальной встрече Совета Безопасности (СБ) ООН с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом во вторник, 19 января, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Встреча состоится 22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. По мнению Полянского, западные страны таким образом провоцируют Москву и Минск на диалог с лидером белорусской оппозиции.

«Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран. Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече», — цитирует Полянского ТАСС.

В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Ранее, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу постпреда РФ при ООН Василия Небензи с Тихановской. По его словам, это была не личная встреча, она прошла в рамках мероприятия, на котором присутствовала Тихановская. Песков подчеркнул, что позиция российских властей по поводу нежелания вступать в диалог с белорусской оппозицией осталась без изменений.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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