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Почти 250 млн рублей выделили на благоустройство в Красноярском крае

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Города и районы Красноярского края получат 248 млн рублей на благоустройство общественных пространств. В рамках конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 50 млн рублей выделят Минусинску, где ведется подготовка к празднованию 200-летнего юбилея. Парк аттракционов, который в настоящее время находится в аварийном состоянии, решили заменить на веревочный парк.

Как передает ИА KrasnoyarskMedia, 49,5 млн рублей получит Красноярск, где будут готовиться к 400-летие города, которое отметят в 2028 году. Средства будут направлены на реализацию проекта «Юдинский сад», в рамках которого набережная вдоль Качи превратится в современное общественное пространство. Еще 38,6 млн рублей также предоставят Ачинску на реконструкцию парка Победы плюс дополнительное финансирование направят на благоустройство малых населенных пунктов.

Напомним, бюджет Красноярска на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов впервые за много лет приняли с профицитом. Доходная часть бюджета города в 2021 году составит 36,9 млрд рублей, расходная — 36,5 млрд рублей. Таким образом, профицит составит 400 млн рублей, эти средства направят на снижение долговых обязательств муниципалитета.

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