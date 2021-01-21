На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на Кипре. Об этом в четверг, 21 января, сообщает геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 13,7 км к юго-западу от города Ларнака. Очаг залегал на глубине 68,5 км, уточняет RT.

Ранее в этот же день землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин. Оно было зафиксировано в 12:23 по времени UTC (15:23 мск). Эпицентр располагался в 219 км к юго-востоку от города Пундагитан. Землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов страны Давао.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.