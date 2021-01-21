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Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали у берегов Филиппин

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Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин, сообщает 21 января портал Volcano Discovery.

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Землетрясение было зафиксировано в 12:23 по времени UTC (15:23 мск). Эпицентр располагался в 219 км к юго-востоку от города Пундагитан.

По информации Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,8, несмотря на первоначальные заявления, передает местное издание Inquirer, землетрясение сильно ощущалось в одном из крупнейших городов Давао.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Накануне стало известно о пяти зафиксированных землетрясениях у Курильских островов — магнитуда составила 3,6.

18 января подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в Алданском районе Якутии. Эпицентр находился на глубине 15 км.

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