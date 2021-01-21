Путин заявил о сохранении факторов нестабильности развития экономики в РФ и в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что факторы нестабильности развития экономики сохраняются как в России, так и во всем мире. Об этом он сообщил в четверг, 21 января, на совещании по экономическим вопросам.

«Речь идет, конечно, и о России, и о мире в целом. Но сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в таких условиях важно принимать решения максимально быстро и своевременно.

«В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер на совещании поставил перед правительством задачу восстановить рынок труда к концу 2021 года.

В октябре прошлого года президент России заявил, что отечественная экономика будет развиваться в оптимистичном ключе. По его словам, также важна реализация поставленных целей национальных проектов.