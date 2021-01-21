Школьники рассказали о первой неделе очного обучения в Москве

Ученики 1–11-х классов в Москве вернулись к очному обучению 18 января. Как в школах прошла первая неделя после дистанта, «Известиям» рассказали сами ученики, их родители и учителя.

По словам ученицы 11-го класса школы № 1794 Александры К., теперь приходится раньше вставать, потому что до школы нужно добираться. Кроме того, больше времени стали занимать утренние сборы.

«Мы немного отвыкли от школьной обстановки: то был только монитор компьютера, а теперь снова большие классы, доска», — сказала ученица.

Ученик 9-го класса школы № 1080 Никита Л. рассказал, что сейчас на уроках повторяют пройденные во время дистанта материалы и готовятся к экзаменам.

«Мы все были рады вернуться и вновь встретиться в стенах школы, несмотря на то, что по утрам вставать пока сложно», — сказал школьник.

Самым тяжелым днем очного обучения для детей оказался понедельник, рассказала учитель русского языка школы № 1080 Светлана Аничина.

«Конечно, многие отвыкли рано вставать, на первом уроке в понедельник были неактивны, но со вторника всё уже нормализовалось. Пока не у всех на уроках получается соблюдать очередность ответов, все хотят высказаться, но это решаемая проблема», — рассказала педагог.

По ее словам, сейчас ребятам нужна помощь в адаптации к очному режиму обучения.

«Мы с коллегами стараемся спрашивать тех ребят, кто уверен в своих силах и сам желает ответить. Устно проговариваем и исправляем недочеты, но не заостряем внимание на неудачах. Всё вскоре придет в норму и станет получаться, просто нужно немного времени», — отметила Аничина.

В свою очередь, мама девятиклассника школы № 1794 Александра С. заявила, что первая неделя очного обучения проходит спокойно, а в семье не возникло сложностей со сборами в школу.

Ранее 21 января мэр Москвы Сергей Собянин возобновил с 22 января очную форму обучения в столичных колледжах, спортивных школах и учреждениях дополнительного образования.

С 18 января к очному обучению в России вернулись свыше 97% российских школьников (16,3 млн учащихся), рассказал первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Ранее большинство учащихся были переведены на дистанционный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом.