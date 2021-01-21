В Подмосковье 99-летняя женщина сделала прививку от COVID-19

Женщина в возрасте 99 лет, живущая в подмосковном Дмитрове, сделала прививку от COVID-19, осложнений после введения первого компонента у нее не выявили. Об этом сообщили в четверг, 21 января, в пресс-службе минздрава Московской области.

«В нашей больнице организована выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В рамках такого выезда в центр социальной защиты была привита самая старшая на данный момент пациентка в Дмитрове. Ей 99 лет», — приводит пресс-служба слова главврача Дмитровской больницы Александра Авакяна.

Врач сообщил также, что женщину допустили до вакцинации от COVID-19 после того, как ее осмотрел терапевт.

«Осложнений после проведения вакцинации не отмечалось. Второй этап вакцинации будет также проведен в рамках выезда», — уточнил Авакян.

В пресс-службе подмосковного минздрава напомнили, что запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках, а также в МФЦ.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что уже 220 тыс. жителей Москвы сделали прививку от коронавируса. Темпы вакцинации в мегаполисе значительно увеличились, в то время как госпитализация заболевших COVID-19 снизилась.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

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