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Массовые проверки перепланировок квартир начались в России

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В России сотрудники жилинспекций начали массовые проверки квартир. Они ищут незаконные перепланировки. За некоторые из них можно лишиться жилья, сообщает РЕН ТВ.

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Сообщается, что если изменения в квартире отвечают техническим требованиям, но не внесены в реестр, их придется просто отобразить на бумаге.

Штраф можно получить за снятую кухонную дверь, а за более радикальные изменения в квартире можно лишиться недвижимости.

«Если суд обяжет привести (квартиру. — Ред.) в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это всё за свой счет. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов», — рассказал юрист Роман Францев.

По словам советника Мосжилинспекции по СВАО Москвы Ольги Скоркиной, бывают случаи, когда жильцы сносят несущие стены и не идут на контакт с приставами. В подобных случаях подают заявление в суд о продаже недвижимости с торгов.

Эксперты считают некоторые требования к перепланировке слишком суровыми.

Технический директор одной из строительных компаний Иван рассказал телеканалу «360», что несогласованные изменения в своих квартирах делают 50% граждан. Он отметил, что на снос несущих стен никто не идет. В случае возникновения риска для жизни строители не соглашаются делать перепланировку. Если риска нет, то специалисты предупреждают о незаконности изменений.

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