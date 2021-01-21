В связи с улучшением ситуации в Москве отменили часть ограничений

Власти Москвы отменяют часть ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщил в четверг, 21 января, мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, последние семь дней ежедневный прирост новых случаев COVID-19 находится на уровне 2–4 тыс., что существенно ниже показателей в начале декабря. Кроме того, в столице снизилось и число госпитализируемых с инфекцией до 1,2–1,3 тыс. человек ежедневно и свободными на сегодняшний день остаются свыше 9 тыс. коек.

Вакцинацию от вируса получили более 220 тыс. москвичей.

В связи с вышеперечисленным власти Москвы приняли решение с 22 января вернуть колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

При этом дистанционное обучение в вузах будет продолжаться до 6 февраля.

С 22 января также возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры столицы, в том числе разрешается проведение зрелищных массовых мероприятий, среди которых выставки, рекламные акции и развлекательные перформансы.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах будет увеличено с 25 до 50%.

Власти также отменят ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, а также детских уголков и других мест присмотра за детьми.

Вместе с этим требование о переводе 30% сотрудников организаций на удаленный режим работы в городе сохраняется, как и остаются действующие ограничения в режиме работы баров, дискотек, ресторанов, ночных клубов. Они по-прежнему не будут работать с 23:00 до 6:00.

«Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — добавил Собянин.

При этом, если граждане старшее 65 лет, а также москвичи, страдающие хроническими заболевания, сделали прививку от коронавируса, их социальные карты разблокируют, и они снова смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

«Залог успеха — активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом», — заключил Собянин.

С 18 января школьники в Москве вернулись к очному обучению. При этом 14 января стало известно, что при выявлении заболевшего COVID-19 школьника в Москве на дистанционное обучение будут переводить весь его класс.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, на утро четверга выявлено 900 894 случая коронавируса, скончались 12 690 человек, выздоровели 752 651 пациент.