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В Москве при выявлении COVID-19 у школьника на удаленку отправят весь класс

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При выявлении заболевшего COVID-19 школьника в Москве на дистанционное обучение будут переводить весь его класс. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина в четверг, 14 января.

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«В случае выявления даже одного случая инфекции, как и в первом полугодии, весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», — отметил градоначальник.

Ранее в четверг Собянин подписал указ о том, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.

Чиновник назвал решение об отмене дистанционного обучения школьников «очень непростым».

«Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Все остальные ограничения в городе продлеваются до 21 января 2021 года.

В начале октября в Москве школьники уходили на двухнедельные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

С 19 октября 500 тыс. учеников 6–11-х классов продолжили учиться удаленно. Учащиеся 1–5-х классов вернулись в школы. Во всех образовательных заведениях сохраняются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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