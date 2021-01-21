Haval отзовет в России 16 тыс. машин из-за угрозы возгорания

Китайский автопроизводитель Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что в результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.

Специалисты официальных дилерских центров Haval проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр Haval для проведения бесплатных ремонтных работ.

О проблемах с топливной системой автомобилей Haval стало известно в декабре 2020 года. Тогда за несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять Haval F7 и F7x.

Владельцы сгоревших машин рассказали о случившемся на форуме. При этом они отметили, что все возгорания происходили во время работы системы автозапуска двигателя. Кроме того, в дни, когда произошли возгорания, стоял мороз от −30 до −40 градусов по Цельсию.

14 декабря сообщалось, что кроссовер Haval F7 занял первое место по показателям защиты пассажиров, пешеходов и активной безопасности.