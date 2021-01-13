Росстандарт проверит случаи возгорания автомобилей Haval

Росстандарт проводит проверку сообщений о самовозгорании кроссоверов Haval F7 и F7х в России. Об этом 13 января сообщает Motor со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, речь идет об инцидентах, случившихся в Западной Сибири в декабре 2020 года. Тогда за несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять Haval F7 и F7x.

Владельцы сгоревших машин рассказали о случившемся на форуме. При этом они отметили, что все возгорания происходили во время работы системы автозапуска двигателя. Кроме того, в дни, когда произошли возгорания, стоял мороз от −30 до −40 градусов по Цельсию.

14 декабря сообщалось, что кроссовер Haval F7 занял первое место по показателям защиты пассажиров, пешеходов и активной безопасности.