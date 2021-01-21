Роскачество предостерегло от покупки в интернете вакцин от COVID-19

Приобретать вакцины от коронавируса через интернет опасно, а нелегальные справки об отсутствии COVID-19 можно трактовать как преступление. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскачества 21 января.

По данным организации, уже зафиксирована масса фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19.

Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, только за первые 12 дней 2021 года было зафиксировано более 1 тыс. фальшивых объявлений, связанных с коронавирусом, они появляются с частотой более 100 в день. При этом более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах посвящено продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19.

Мошенники предлагают приобрести не только якобы отечественные, но и зарубежные вакцины, в том числе от компаний Pfizer и Moderna.

«Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком», — говорится в сообщении.

Кроме того, даже если покупатель получит от мошенников «вакцину», нет гарантий, что это не будет вредное для здоровья вещество. В Роскачестве напомнили, что для желающих вакцинироваться в России есть масса возможностей.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский порекомендовал не переходить по ссылкам в мессенджерах и поисковых системах на сомнительные сайты, не вводить там свои персональные данные и не приобретать нелегальные препараты и поддельные справки об отсутствии коронавируса.

Вакцинация от коронавируса во всех регионах России стартовала 15 декабря, с 18 января началась массовая кампания по вакцинации населения от COVID-19.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.