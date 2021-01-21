Генсек ООН оценил возвращение США в Парижское соглашение по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение президента США Джо Байдена вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату.

«Я тепло приветствую шаги президента Байдена по возврату в Парижское соглашение об изменении климата и присоединению к растущей коалиции правительств, городов, штатов, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом», — сказано в заявлении генсека, опубликованного в среду, 20 января.

Гутерреш подчеркнул, что намерен тесно сотрудничать с Байденом и другими лидерами, чтобы преодолеть климатическую катастрофу.

Байден вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение. Данный процесс займет 30 дней с момента представления документа в ООН.

В июне 2017 года действующий президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.