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Эксперт оценил выдвижение экс-посла США в России на должность главы ЦРУ

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Выдвижение президентом США Джо Байденом бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) является позитивным сигналом для Москвы. Об этом заявил «РИА Новости» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в среду, 20 января.

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«Все скорее в ожидании (развития отношений с Россией), как положительный сигнал — это назначение в качестве старшего по безопасности (главы ЦРУ) бывшего посла в России Уильяма Бернса», — сказал собеседник агентства.

Родзянко добавил, что все его коллеги считают Бернса «достаточно разумным человеком с уравновешенным пониманием отношений между Россией и Америкой».

Сам Бернс в своей статье, которая была опубликована в журнале The Atlantic в апреле 2019 года заявил, что налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой «будет долгой игрой», но США должны быть готовы принимать во внимание интересы России.

«Налаживание отношений с Россией — это долгая игра, проводимая в относительно узком диапазоне возможностей. Управление таким соперничеством великих держав требует тактичной дипломатии — маневрирования в серой зоне между миром и войной; демонстрацией понимания границ возможного; поиск точек соприкосновения там, где это возможно», — отметил он.

По словам экс-посла Соединенных Штатов в России, отношениям двух стран препятствуют иллюзии Вашингтона и Москвы в отношении друг друга. В статье он выразил мнение, что необходимо отказаться от этих иллюзий.

Глава ЦРУ при администрации Дональда Трампа, Джина Хаспел объявила о своей отставке 19 января 2021 года.

11 января Байден выдвинул на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса. Демократ назвал его образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающим безопасность государства и граждан своей страны.

Бернс работал послом США в России с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах занимал должность первого заместителя госсекретаря США. В последние годы является президентом Фонда Карнеги.

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