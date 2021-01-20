За год в Чечне и Ингушетии уничтожили 16 членов банды Бютукаева

В течение года в Чечне и Ингушетии уничтожили 16 членов банды Аслана Бютукаева, среди них были прибывшие с Украины. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) в среду, 20 января.

«В ходе спецопераций (в течение прошлого года. — Ред.) были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», — указали в НАКе.

Отмечается, что Бютукаев возглавлял разрозненные бандгруппы после ликвидации своего соратника Доку Умарова, чья банда была уничтожена в конце 2013 года.

«Спустя два года после нейтрализации в ходе одной из спецопераций Доку Умарова, главаря бандитского формирования «Имарат Кавказ», Бютукаев возглавил разрозненные бандгруппы, совершавшие преступления на Северном Кавказе», — добавили в НАКе.

В последующем его банда действовала уже под руководством главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», совершая теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, вымогая деньги у предпринимателей.

«После нейтрализации Бютукаева и остатков его банды розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе», — заключили в информационном центре.

О ликвидации пяти бандитов в ходе спецоперации в Чеченской Республике заявили в НАКе ранее в этот же день. Отмечалось, что среди уничтоженных преступников — бандглаварь Аслан Бютукаев. Он причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям.

Об уничтожении Бютукаева также писал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президент России Владимир Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды.

Позже в среду телеканал РЕН ТВ сообщил, что в ходе спецоперации по ликвидации боевиков пострадали четверо полицейских. Двоих госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Еще двое были ранены из огнестрельного оружия в ноги.

Аслан Бютукаев, известный российским спецслужбам в том числе и под прозвищами Абубакар и Амир Хамзат, был близким соратником Доку Умарова. Сам Умаров, ответственный за ряд преступлений, в том числе за организацию теракта в аэропорту Домодедово, был убит в том же году.

Бютукаев также числился в федеральном розыске за организацию этого теракта. По данным спецслужб, он готовил шахидов-смертников для совершения терактов в Москве и других регионах страны.

Теракт в Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой, в зале международных прилетов. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения.