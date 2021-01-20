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Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды Бютукаева в Чечне

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, все участники операции будут представлены к госнаградам. Об этом в среду, 20 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О ликвидации бандподполья Бютукаева Кадыров ранее в этот же день сообщил в своем Telegram-канале.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чеченской республике имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева», — написал он.

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