Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды Бютукаева в Чечне

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, все участники операции будут представлены к госнаградам. Об этом в среду, 20 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О ликвидации бандподполья Бютукаева Кадыров ранее в этот же день сообщил в своем Telegram-канале.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чеченской республике имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева», — написал он.

Новость дополняетсяю