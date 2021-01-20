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Порошенко призвал лишить Россию права голоса в ПАСЕ

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Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С такой инициативой он выступил в среду, 20 января, в Twitter.

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«Кремль продолжает не слышать законных призывов. Должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишения права голоса в ПАСЕ», — написал Порошенко.

Ранее в этот день Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял заявление с призывом к международным правозащитным организациям в связи с продолжающимся ущемлением прав русскоязычных граждан Украины.

Российские сенаторы обратились к Организации объединенных наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) и Совету Европы (СЕ) задействовать все доступные им инструменты влияния на украинские власти для незамедлительного урегулирования этого вопроса.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме 29 января 2020 года. В июне 2019 года ПАСЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. В январе 2020 года Верховная рада одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, позже полномочия делегации были утверждены.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с этим заявлял, что ПАСЕ впала в «состояние клинической смерти», превратившись в инструмент для «заигрываний» с Россией, что обошлось ей очень дорого.

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