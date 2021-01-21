На себе показывают: выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз

Пандемия ускорила цифровизацию бизнеса, и одними из бенефициаров этого стали самозанятые: выручка работающих на себя от продажи товаров и услуг в Сети выросла почти в 11 раз по итогам 2020 года . Об этом «Известиям» сообщили в ЮKassa (группа «Сбера»). Количество трансакций тоже увеличилось — почти в 10 раз, а самый большой средний чек был зафиксирован у товаров для дома и сада. По мнению экспертов, бум связан с повышением востребованности налогового режима, а также с масштабными мерами господдержки самозанятых .

Рост доходов и влияния

Кризис, вызванный пандемией, а также изменения в применении налогового режима для самозанятых (весной 2020 года его распространили на все регионы России) привели к усилению роли работающих на себя и увеличению их вклада в развитие экономики страны , уверена коммерческий директор ЮMoney (владеет 100% акций ЮKassa) Оксана Коробкина. Особенно ярко успехи самозанятых проявились в онлайн-сфере, которая на фоне распространения коронавируса вышла на передний план почти во всех сферах жизни.

Так, в 2020 году число принимающих онлайн-платежи самозанятых выросло в 6,4 раза, а их оборот увеличился в 10,6 раза по сравнению с 2019-м, выяснили аналитики. Число покупок тоже показало позитивную динамику — их стало больше в 9,7 раза .

На себе показывают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сильнее всего выручка выросла у самозанятых, продающих в интернете одежду и обувь, — в 38 раз . На втором месте оказались поставщики аудио- и видеоконтента — им удалось увеличить оборот онлайн-платежей в 20 раз. Большим спросом пользовались и образовательные услуги: доход самозанятых, которые на них специализируются, вырос в 11 раз. Почти в восемь раз больше через интернет заработали продавцы сувениров и товаров для хобби, а также те самозанятые, которые оказывают персональные услуги.

На себе показывают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

При этом самый большой средний чек онлайн-покупки был зафиксирован у товаров для дома и сада, произведенных самозанятыми . Он составил 3687 рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего результата, сообщили в ЮKassa. Во столько же вырос средний чек у услуг рекламы и продвижения, составив 805 рублей. Заметно увеличился этот показатель и у самозанятых, которые работают в категориях «еда и продукты с доставкой» (в 2,5 раза, до 1895 рублей), «детские товары» (в два раза, до 883 рублей), а также «персональные услуги» (в два раза, до 1320 рублей).

ЮKassa (бывшая «Яндекс.Касса») — сервис приема онлайн-платежей для бизнеса, с его помощью работает более 120 тыс. российских и иностранных интернет-площадок. Сейчас входит в экосистему «Сбера».

Справка «Известий» Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. По состоянию на конец 2020 года, в России было зарегистрировано 1,5 млн самозанятых.

Благодаря и вопреки

Данные аналитиков выглядят вполне реалистично, учитывая, что во время пандемии государство существенно поддержало именно самозанятых, отметил член совета ТПП РФ Игорь Скляр . В частности, им вернули уплаченные ранее сборы, компенсировав в общей сложности 1,6 млрд рублей, и выдали налоговый капитал в размере МРОТа, напомнил эксперт. В результате многие предприниматели вышли из тени: оформиться самозанятым стало выгоднее, чем находиться в «серой зоне». При этом онлайн-оборот работающих на себя продолжит увеличиваться и в 2021 году, уверен эксперт, однако рост будет ниже, чем в 2020-м, и составит 30–40% .

Согласен с оценкой сервиса приема онлайн-платежей для бизнеса и президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев . По его словам, резкое увеличение выручки самозанятых в интернете обусловлено динамичным приростом числа плательщиков налога на профессиональный доход.

— За полтора года действия режима количество самозанятых выросло с нуля до 1,5 млн человек. Вполне закономерно, что за 2020-й их оборот в интернете подскочил в 11 раз, — отметил эксперт.

На себе показывают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сказалось на росте выручки и то, что многие предприятия перевели сотрудников в статус самозанятых, констатировал Владимир Буев. Впрочем, по его словам, так делают в основном небольшие фирмы и этот феномен нельзя назвать массовым . Эксперт прогнозирует, что в 2021 году онлайн-оборот у самозанятых продолжит расти и увеличится в два-три раза, так как в этот статус будет переходить всё больше предпринимателей.

В III квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 4,8%, а во II-м — на 8,4%, напомнил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Скорее всего, по итогам года люди недосчитаются триллионов рублей и на этом фоне совокупный потребительский спрос (как офлайн, так и онлайн) должен был сократиться, категоричен эксперт. Впрочем, он признал, что сектор онлайн-услуг в этом году совершил прорыв, а у самозанятых есть много высокодоходных и востребованных специальностей — например, нотариусы, стоматологи, адвокаты, резюмировал Георгий Остапкович.

В Минэкономразвития переадресовали вопросы «Известий» в ФНС, там не ответили на запрос.