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Число жертв коронавируса в США превысило 400 тыс.

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В США в результате коронавируса скончался 401 361 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, опубликованных в среду, 20 января.

Пандемитинг: после собраний в радиусе 80 км смертность от COVID вдвое выше
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Наибольшее число жертв COVID-19 зафиксировано в штате Нью-Йорк, там умерли 41 368 жителей. На втором месте Калифорния (34 072), на третьем — Техас (24 436).

Всего в Штатах выявлено 24 230 850 случаев коронавирусной инфекции. По показателям смертности и заражения страна лидирует в мире.

Ранее в этот день избранный президент США Джо Байден в ходе церемонии в память о скончавшихся из-за COVID-19 у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне призвал американцев помнить о тех, кто погиб из-за инфекции.

9 января Байден заявил о необходимости расширения мер поддержки американцев, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По словам политика, сумму финансовой поддержки американским семьям следует поднять до $2 тыс.

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