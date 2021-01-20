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В Германии ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте

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Власти Германии ввели обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах. Об этом 19 января по итогам совещания с главами федеральных земель заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Мы расширяем обязанность ношения медицинских масок, а именно масок OP, а также масок стандарта FFP2, K95, N95, чтобы предоставить более хорошую защиту. Это распространяется на магазины и общественный транспорт, а также в целом для ситуаций, когда происходят длительные контакты», — передает ее слова «РИА Новости».

Ожидалось, что власти страны примут решение об обязательном ношении масок FFF2, которые в розничной продаже стоят от €1,5 до €3 за штуку, что в несколько раз дороже медицинских масок.

Как сообщалось ранее во вторник, правительство Германии намерено обсудить возможность ужесточение коронавирусных мер в стране, в частности введение обязательного ношения респираторов FFP2. Днем ранее эта мера начала действовать в магазинах и общественном транспорте Баварии.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Германии на сегодняшний день зарегистрировано 2 059 314 случаев коронавируса, скончались 48 105 человек, выздоровели 1 716 200 пациентов.

18 января издание Münchner Merkur сообщило, что в федеральной земле Бавария в Германии во время вспышки COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен выявили ранее неизвестную мутацию коронавируса. Отмечалось, что в медучреждении заболели COVID-19 73 человека, причем 21 из них ― сотрудники клиники. Издание подчеркивает, что у троих был выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса.

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