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Вирусолог оценил планы властей ФРГ обязать население носить респираторы

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Обязать всех немцев носить респираторы — это запоздалая мера, которая не изменит ситуацию с коронавирусом в Германии коренным образом, рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков 19 января.

По данным газеты Bild, правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель обсудит 19 января ужесточение коронавирусных мер в стране, среди которых введение обязательного ношения респираторов FFP2. Издание отмечает, что накануне эта мера начала действовать в магазинах и общественном транспорте Баварии.

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Эффект от массового ношения респираторов был бы весной или в начале осени прошлого года, сказал Павел Волчков.

«Германия пошла по пути формирования естественной и искусственной вакцинаций. В Германии уже провакцинировались более миллиона человек. Да, это чуть больше 1% населения ФРГ, но если учитывать достаточно большое количество уже переболевших, то цифры обнадеживают», — отметил вирусолог.

Если сегодня ввести обязательное ношение респираторов, это может вызвать их дефицит на рынке и рост цен на этот товар. Так уже было в начале пандемии в прошлом году с масками. Тогда Китай выручил все страны мира и организовал поставки масок, а местные производители подключились чуть позже, напомнил Волчков.

Масочный режим в виде одноразовых или многоразовых тканевых масок доказал свою эффективность. При этом передача инфекции от одного человека к другому происходит зачастую не из-за уровня защищенности маски, а потому что люди их просто не носят, добавил специалист.

При соблюдении же всех условий ношения стандартная тряпичная многоразовая маска практически так же эффективна, как и одноразовая, заключил врач.

По данным сервиса Worldometer, на 19 января на Земле коронавирусом заразились свыше 96,051 млн человек, из них выздоровели 68,71 млн, а 2,05 млн скончались.

В Германии на 19 января зарегистрировано свыше 2,059 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1,716 млн человек, умерли 48 105 человек.

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