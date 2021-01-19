Власти ФРГ обсудят введение обязательного ношения респираторов

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель обсудит во вторник, 19 января, ужесточение коронавирусных мер в стране, среди которых введение обязательного ношения респираторов FFP2. Об этом сообщает издание Bild.

При этом ранее обязательное ношение этих респираторов было введено в федеральной земле Бавария, отмечает таблоид 18 января.

По словам представителя министерства экономики ФРГ, в стране возможно производство 750 млн респираторов класса FFP2/FFP3 в год. Отмечается, что проблем с их поставками из заграницы нет.

Издание отмечает, что в ходе заседания немецкого правительства среди эпидемиологических мер будет рассматриваться перевод большего числа трудящегося населения на удаленку.

В понедельник стало известно, что с 25 января в розничных магазинах и общественном транспорте Австрии ношение респираторов FFP2 станет обязательным. Этот вид респираторов должен продаваться в супермаркетах по себестоимости, пишет издание Wiener Zeitung.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Германии на сегодняшний день зарегистрировано 2 059 314 случаев коронавируса, скончались 48 105 человек, выздоровели 1 716 200 пациентов.

18 января издание Münchner Merkur сообщило, что в федеральной земле Бавария в Германии во время вспышки COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен выявили ранее неизвестную мутацию коронавируса. Отмечалось, что в медучреждении заболели COVID-19 73 человека, причем 21 из них ― сотрудники клиники. Издание подчеркивает, что у троих был выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса.