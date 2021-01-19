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Чемпион мира по боксу оценил шансы Кокляева в бою с блогером Тарасовым

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Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя тяжелоатлета Михаила Кокляева с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым. Об этом во вторник, 19 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Дрозд отметил, что всегда интересно наблюдать за тем, как человек без опыта в боевых видах спорта нашел в себе смелость выйти на ринг. Он, в частности, вспомнил и о предыдущем поединке Кокляева против профессионального бойца Александра Емельяненко.

«Я Кокляева видел, когда он выходил против Емельяненко. Я был на этом шоу, мне было интересно, сколько людей придет. Был приятно удивлен, был полный стадион», — сказал Дрозд.

По его словам, в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

«Я на стороне человека, который занимался единоборствами, потому что поднимать штанги, или бегать на лыжах, или играть в футбол — это одна история. А выходить в ринг драться с соперником — это совсем другая история, абсолютно другая психология», — добавил Дрозд.

Ранее в этот же день Кокляев оценил свои шансы на победу.

«Для меня это спортивная составляющая, для Тарасова это хайповая составляющая. Тарасов не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — заявил спортсмен.

В декабре 2020 года Тарасов отмечал, что не даст Кокялеву ни единого шанса и будет «уничтожать его в ринге».

Состязания состоятся в одном из спорткомплексов вечером 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены и популярные блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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