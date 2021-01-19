В доме жителя Архангельска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств

Сотрудники ФСБ России по Архангельской области обнаружили 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов в доме одного из жителей областного центра. Об этом во вторник, 19 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в жилище 27-летнего мужчины были обнаружены так называемые инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур, пишет «РИА Новости».

В отношении жителя Архангельска возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывных веществ и взрывных устройств. Расследование дела продолжается.

2 сентября ФСБ задержала в девяти российских регионах 20 подпольных оружейников. Из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.