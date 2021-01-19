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Новое дело против экс-полковника Захарченко направлено в суд

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Генеральная прокуратура РФ направила в суд новое дело против бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом во вторник, 19 января, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко и его соучастников. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

О том, что расследование нового дела против Захарченко завершено, сообщили в Следственном комитете России 15 января.

Согласно материалам дела, в нем фигурируют не только сам Захарченко, но и несколько соучастников — Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ («Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Дача взятки»).

Новость дополняется.

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