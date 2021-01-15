СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко

Завершено расследование нового дела против бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В данном деле фигурируют не только Захарченко, но и несколько соучастников — Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ («Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Дача взятки»).

«По данным следствия, в 2007–2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин», — говорится в сообщении.

Захарченко, со своей стороны, оказывал им покровительство и не допускал, чтобы государственные органы узнали об их преступной деятельности. В это дело Захарченко привлек своих знакомых — адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они выступали посредниками во взяточничестве и выполняли другие поручения.

Всего за указанные годы Захарченко получил в качестве взяток более 1,4 млрд рублей. Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин на текущий момент объявлены в международный розыск.

Экс-полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у родственников Захарченко и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В октябре того же года приговор смягчили на полгода.

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.