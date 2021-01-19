Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию

Около четверти врачей России могут получить право досрочно выйти на пенсию после работы с заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 19 января, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20–25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными», — сообщил законодатель «РИА Новости».

Накануне зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко отметила, что у медиков, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, один месяц работы будет приравнен к трем. Это даст специалистам возможность выйти на пенсию раньше положенного срока.

Кроме того, этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Также они получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.

В январе глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал приказ, согласно которому медицинские работники психоневрологических интернатов, а также детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками смогут досрочно выходить на пенсию.

О пересмотре трудового стажа указанной категории врачей Минтруд сообщил еще в мае 2020 года. В ведомстве анонсировали льготный порядок формирования пенсионного стажа.