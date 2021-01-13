Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию

Медицинские работники психоневрологических интернатов, а также детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками, смогут досрочно выходить на пенсию. Соответствующий приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова опубликован в среду, 13 января, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, признана тождественность «профессиональной деятельности, выполняемой в организациях социального обслуживания, в которых осуществляется оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (старше 18 лет), страдающим психическими расстройствами и нуждающимся в постоянном постороннем уходе» профессиональной деятельности в учреждениях, работа в которых засчитывается в стаж работы и дает «право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения».

В начале августа 2020 года право на досрочный выход на пенсию получили медики, борющиеся с COVID-19.

5 января 2021 года глава Минтруда России заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.