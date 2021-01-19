Байден не даст снять ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии

Избранный президент США Джо Байден не даст действующему лидеру Дональду Трампу снять ограничения на въезд из ряда европейских стран, Бразилии и Великобритании, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 19 января заявила представитель демократа Джен Псаки в своем Twitter.

Ранее во вторник агентство Reuters написало, что Трамп отменил ограничения для туристов из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Временный запрет на въезд из КНР и Ирана остается в силе.

Затем подписание соответствующего указа было подтверждено официально.

Новая мера вступает в силу с 26 января.

В ответ Псаки подчеркнула, что администрация Байдена не намерена ослаблять ограничения на международные авиаперевозки, введенные на фоне пандемии коронавируса.

«По совету своей команды по здравоохранению администрация [Байдена] не намерена снимать эти ограничения 26 января. Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19», — написала она.

По словам представителя демократа, по всему миру появляются новые, более заразные варианты коронавируса, поэтому «сейчас не время снимать ограничения на международные поездки».

15 января в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов заявили, что в марте британский штамм коронавируса, вероятно, станет самым распространенным в стране.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 24 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 398 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.