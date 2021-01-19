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Трамп отменил ограничения на въезд для туристов из Европы и Бразилии

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Действующий президент США Дональд Трампа снимает ряд ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Как сообщает 19 января агентство Reuters со ссылкой на источники, будут отменены ограничения на въезд в страну для граждан других стран, которые прибыли из Бразилии и большей части Европы с 26 января.

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Получить комментарий Белого дома на момент публикации материала агентству не удалось.

Также 26 января вступит в силу указ, согласно которому пассажиры международных авиалиний, прибывающие в США, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс.

На данный момент отрицательный тест на коронавирус должны предоставлять только прибывающие из Великобритании. Однако из-за обнаружения новых штаммов в других странах было принято решение об обязательном подтверждении отрицательного теста у всех прибывающих в страну.

12 января сообщалось, что США, Мексика и Канада продлили введенные из-за COVID-19 ограничения на границах до 21 февраля.

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