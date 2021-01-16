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«Британский» штамм коронавируса может стать основным в США

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По оценке американских специалистов, в марте «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет самым распространенным в США. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов, пишет Financial Times.

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В документе отмечается, что в 15 штатах зафиксировано в общей сложности уже 88 случаев инфицированных данной разновидностью вируса. Как полагают эксперты ЦКПЗ, есть доказательства того, что данная мутация распространяется быстрее, чем другие.

Модель, которую использовали в ЦКПЗ показывает, что число людей, заразившихся «британским» штаммом, будет «стремительно расти в начале 2021 года». В докладе подчеркивается, что указанная разновидность «станет преобладающей в марте».

Специалисты опасаются, что это может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения». Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В России в течение двух-трех недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего, заявила 15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса. Ранее, 10 января, Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта коронавирусной инфекции.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 23,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 391,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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