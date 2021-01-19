Резидентов САР обяжут вкладывать в инфраструктуру

Резидентам специальных административных районов (САР), или так называемых российских офшоров на островах Русский и Октябрьский, предложат дополнительные льготы в обмен на инвестиции. В частности, ставку налога на вывод капитала в 10% вместо 15%, но при условии, что компания вложит 300 млн в развитие инфраструктуры на территории, а также создаст там не менее 15 рабочих мест. Законопроект Минфина есть в распоряжении «Известий».

Сейчас компании не вкладывают в развитие территорий, на которых они зарегистрированы, ограничиваясь лишь формальными взносами требуемой суммы. По словам близкого к правительству собеседника «Известий», такое бездействие резидентов САР вызывает определенное недоумение в кабмине.

Кроме этого, документом предусмотрены послабления для резидентов САР, занимающихся добычей полезных ископаемых за рубежом в формате совместных предприятий или концессионных соглашений. В частности, освобождение от налогообложения доходов, сгенерированных за границей, при условии, что они занимают не более 20% всей выручки.

Требования по входу в САР завышены и, скорее, отпугнут многие компании, полагает часть экспертов. Другие уверены, что реформа ориентирована на массовое привлечение бизнесменов в Россию.

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Серафимы САРов: российским офшорам готовят реформу