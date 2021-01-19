Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден не даст снять ограничения на въезд в США из Европы и Бразилии
Общество
Умер сын академика Сахарова
Общество
Жителей ЦФО предупредили об обильных снегопадах в конце недели
Экономика
ЦБ планирует развить институт информаторов
Экономика
В России обсуждают создание новых лоукостеров
Спорт
Госдеп поддержал перенос матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии
Общество
Пропавших после схода лавины в Домбае четверых людей нашли живыми
Мир
Более половины граждан США заявили о доверии к избирательной системе
Экономика
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45,6 тыс. рублей в месяц

Резидентов САР обяжут вкладывать в инфраструктуру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резидентам специальных административных районов (САР), или так называемых российских офшоров на островах Русский и Октябрьский, предложат дополнительные льготы в обмен на инвестиции. В частности, ставку налога на вывод капитала в 10% вместо 15%, но при условии, что компания вложит 300 млн в развитие инфраструктуры на территории, а также создаст там не менее 15 рабочих мест. Законопроект Минфина есть в распоряжении «Известий».

Сейчас компании не вкладывают в развитие территорий, на которых они зарегистрированы, ограничиваясь лишь формальными взносами требуемой суммы. По словам близкого к правительству собеседника «Известий», такое бездействие резидентов САР вызывает определенное недоумение в кабмине.

Кроме этого, документом предусмотрены послабления для резидентов САР, занимающихся добычей полезных ископаемых за рубежом в формате совместных предприятий или концессионных соглашений. В частности, освобождение от налогообложения доходов, сгенерированных за границей, при условии, что они занимают не более 20% всей выручки.

Требования по входу в САР завышены и, скорее, отпугнут многие компании, полагает часть экспертов. Другие уверены, что реформа ориентирована на массовое привлечение бизнесменов в Россию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Серафимы САРов: российским офшорам готовят реформу

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021